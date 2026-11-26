Bursa'nın hızla büyüyen mahallelerinden 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin yıllardır çözüm bekleyen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, yaklaşık 28 bin kişinin sesi olmak için Ankara'ya giderek mahalledeki eksiklikleri ve vatandaşların taleplerini gündeme getirdi.

Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan 'ın desteği ile Bursa AK Parti milletvekillerinin katıldığı toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile bir araya gelen Özçoban, mahallenin öncelikli sorunlarını içeren kapsamlı dilekçesini kendisine teslim etti.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıkıyor

Mahallenin en büyük sorunlarının başında ulaşım geliyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girmesi istendi. Görükle Köprüsü'nün yetersiz kalması nedeniyle yonca tipi kavşak yapılması ve mahalle ile köprü arasındaki yolun çift gidiş-geliş olarak düzenlenmesi talep edildi. Yoğun trafik nedeniyle 5 dakikalık mesafenin 45 dakikaya kadar uzadığına dikkat çekildi.

Yağmur yağdığında mahallede hayat duruyor

Altyapı eksikliği nedeniyle her şiddetli yağışta cadde ve sokakların sular altında kaldığı, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı belirtildi. Altyapı çalışmalarının acilen tamamlanması ve asfaltlanmamış yolların yenilenmesi istendi.

28 bin nüfusa tek okul, sosyal alan yok

Mahallenin eğitim ve sosyal yaşam ihtiyaçları da dilekçede geniş yer buldu. Yeni ilkokulların, meslek liselerinin, spor salonlarının, futbol ve halı sahaların, parkların, kafe ve çay bahçelerinin yapılması talep edildi. Ayrıca mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan PTT şubesinin açılması istendi.

Hastanelere direkt ulaşım, kimyasal kokuya denetim

Toplu taşıma seferlerinin artırılması ve mahalleden Uludağ Üniversitesi, Ali Osman Sönmez Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne doğrudan ulaşım sağlayacak otobüs hatlarının oluşturulması talep edildi.

Öte yandan sanayi bölgesinden mahalleye yayılan kimyasal kokuların halk sağlığını tehdit ettiği belirtilerek, sorumlu işletmelerin tespit edilmesi ve gerekli çevre denetimlerinin yapılması istendi.

28 bin kişinin beklentisi tek dilekçede

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sosyal yaşam alanlarına, çevre sağlığından toplu taşımaya kadar birçok sorunu Ankara'ya taşıyan Muhtar Halil Özçoban, mahalle sakinlerinin haklı beklentilerini ilgili makamlara iletti. Toplantıda Nilüfer Belediye AK Parti Meclis Başkanı Hasan Türksel ile AK Parti Nilüfer İlçe Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan yardımcısı Servet Abık, Kenan Akdeniz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan hazır bulundular.