Muhtarlara Yeni Yasa Üzerine Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Muhtarlara Yeni Yasa Üzerine Çalışma Başlatıldı

Muhtarlara Yeni Yasa Üzerine Çalışma Başlatıldı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Delibalta, muhtarlık yasası için yenilikler yapılacağını açıkladı.

28.12.2024 17:28
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Keşan ilçesinde Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik ve muhtarlara yaptığı ziyarette, muhtarları kapsayan yasada yenilikler yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Keşan'da Abdullah Kemik ve muhtarlar tarafından karşılanan Delibalta, muhtarlık kurumunu tüm muhtarlar ile hak ettiği yere getireceklerini söyledi. Bu anlamda üniversiteler ile işbirliği içerisinde akademik çalışmalar başlattıklarını kaydeden Kadir Delibalta, "Her toplantımızda ülkenin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Boş toplantılar yapmıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddet, işsizlik sorunları gibi sorunların çözümü anlamında üniversitelerimizde hocalarımızın da destekleri ile çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Şu an mecliste olan yasanın son şeklini veriyoruz"

Demokrasiye, çağa uygun bir muhtarlık yasası ile ilgili çalışma yaptıkları bilgisini veren Delibalta, "Şu an mecliste olan yasanın son şeklini veriyoruz. Onun da müjdesini verirsek muhtarlar olarak daha çağdaş, daha işlevsel hizmetler vereceğiz. Köyü ile mahallesi ile daha etkin, daha işlevsel muhtarlık için uğraşıyoruz. Yeni yasada kadın muhtarlara doğun izni, azaya huzur hakkı, muhtarların sosyal projeler yapması gibi güzel maddeler var. Yeşil pasaport konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yasanın çıkması için muhtarlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Halkın gözünde; 'Muhtar ne iş yapar?' diye bir algı var. Oysa muhtar evrak veren kişi değildir. Muhtar; akşama kadar, devlet adına, halka her türlü konuda cevap veren bilge bir insandır. Devlete yük olmadan devletin tüm yüküne omuz verir. Bizim Türkiye Cumhuriyet yöneticisi olduğumuzu, duruşumuzla şeklimizle anlatacağız" diye konuştu.

Abdullah Kemik de, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Hukuk, Yaşam, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtarlara Yeni Yasa Üzerine Çalışma Başlatıldı - Son Dakika

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