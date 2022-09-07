Ümit Özdağ, Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya öfke kustu: Canınız cehenneme!

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İttifak çatırdıyor mu? Akşener'den Tekin'in sözleriyle ilgili çok konuşulacak çıkış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa daha imza attı. Twitter hesabından birtakım görseller paylaşan Özdağ, kendileri aleyhinde konuşan siyasilerin tutuklanması için çağrı yapan, aksi durumda iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelileri sert bir dille eleştirdi.

"CANINIZ CEHENNEME"

Özdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye'de çalıştıklarıyerlerde iş bırakmaeyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin."

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;