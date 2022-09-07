Ümit Özdağ, Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya öfke kustu: Canınız cehenneme! - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya öfke kustu: Canınız cehenneme!

07.09.2022 10:57

Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendileri aleyhinde açıklama yapan siyasilerin tutuklanması çağrısında bulunan, aksi durumda 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelilerin başlattıkları kampanyayı sert sözlerle yüklenerek, "Canınız cehenneme. Ülkemizi de bizi de tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa daha imza attı. Twitter hesabından birtakım görseller paylaşan Özdağ, kendileri aleyhinde konuşan siyasilerin tutuklanması için çağrı yapan, aksi durumda iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelileri sert bir dille eleştirdi.

"CANINIZ CEHENNEME"

Özdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye'de çalıştıklarıyerlerde iş bırakmaeyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin."

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;

Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanya Özdağ'ı çileden çıkardı: Canınız cehenneme
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya öfke kustu: Canınız cehenneme! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya öfke kustu: Canınız cehenneme! - Son Dakika
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