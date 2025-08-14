Murat Bakan'dan Özlem Çerçioğlu'na Eleştiri - Son Dakika
Murat Bakan'dan Özlem Çerçioğlu'na Eleştiri

14.08.2025 20:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, Çerçioğlu'nu eleştirerek 'efe' tanımının ona uymadığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Aydın iradesine sahip çıkıyor" programına katıldı.

Bakan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programdaki konuşmasında, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Bu programda Çerçioğlu'nun "topuklayan Efe" olarak anons edildiğini belirten Bakan, "Topuklayan tanımı çok güzel ama 'efe' uymuyor ona." ifadesini kullandı.

Programda CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İl Başkanı Hikmet Saatçı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

