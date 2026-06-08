Murat Kurum Bonn Konferansı'nda Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Murat Kurum Bonn Konferansı'nda Temaslarda Bulundu

Murat Kurum Bonn Konferansı\'nda Temaslarda Bulundu
08.06.2026 23:46
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COP 31 Başkanı Murat Kurum, Bonn'daki iklim konferansında BM yetkilileriyle görüştü.

Aynı zamanda COP 31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Bonn kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Politika ve Program Destek Bürosu Direktörü Marcos Neto ile görüştü.

COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Konferans marjında çeşitli ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar gerçekleştiren Bakan Kurum, ilk olarak Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COP31 Başkanlığı vizyonumuz doğrultusunda eylem gündemimizin önceliklerini paylaşarak, somut sonuçlar üretecek alanları ele aldık. Bonn'da yürütülen müzakereleri, COP31'de alınacak kararlara zemin oluşturması bakımından çok önemsiyoruz. Avustralya ile yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Politika ve Program Destek Bürosu Direktörü Marcos Neto ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda COP31'e giden sürece yönelik hazırlıkların ve atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

UNFCCC İcra Sekreteri Stiell ile görüştü

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile de bir araya gelen Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin, "COP31 hazırlıkları sürecinde UNFCCC Sekretaryası ile yürüttüğümüz yakın iş birliğini ve ilk küresel durum değerlendirmesi sonuçlarının somut iklim eylemlerine dönüştürülmesi hedefini değerlendirdik. Bonn sürecinde ortaya çıkacak değerlendirmelerin de ortak hedeflerimize sağlayacağı katkıları ele aldık" dedi.

BM, Avustralya ve önceki dönem COP Başkanı Lago ile 4'lü toplantı

Bakan Kurum, daha sonra Bowen, Stiell ve COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile ortak toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları Başkanları ile de toplantı yaptı. Bakan Kurum ayrıca, Chris Bowen'ın da katıldığı toplantıda UNFCCC Uygulama Yardımcı Organı (SBI) Başkanı Julia Gardiner, Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Kurulu (SBSTA) Başkan Yardımcısı Carol Franco ile bir araya geldi.

Bakan Kurum'a Bonn programında COP31 CEO'su, Türkiye'nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da eşlik ediyor. - BONN

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum Bonn Konferansı'nda Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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