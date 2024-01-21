İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, engelli çocuğa oyuncak dozer hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı ziyaret etti. Furkan'a oyuncak dozer hediye eden Kurum, "Bu dozerle İstanbul'daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de yaşayan İbrahim Halil Hatice Tan çiftinin 11 yaşındaki engelli oğlu Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti. Kurum Furkan'a tablet ve imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Furkan'a oyuncak dozer de hediye eden Kurum, "Bu dozerle İstanbul'daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun" diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.

Kurum'a yaptığı ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti. - İSTANBUL