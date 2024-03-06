31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor.
Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz' dedi.
Keşir, İmamoğlu'nun kadın seçmenleri küçümseyen ve sınıflandıran açıklamalarını kınadı. Kadınların sınıflandırılmasının tarihe gömüldüğünü belirten Keşir, AK Parti'nin bu konuda önemli adımlar attığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.
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