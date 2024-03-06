Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da yapılan son ankete göre; Ekrem İmamoğlu yarışı az farkla önde götürüyor. İmamoğlu'nun yüzde 37,8'lik kesimin desteğini aldığı ankette, Murat Kurum'a destek ise yüzde 36,9'da kaldı. Aynı ankette diğer adaylar ise yüzde 4 civarında oy alıyor.

06.03.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
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31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor.

AZ FARKLA İMAMOĞLU ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞÖYLE;

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Avdulkadir Kasapbasi: Bundan sonra ekrem başkan her zaman 186 144 Yanıtla
  • Gerginyo : Kuru murat yavan kaldı 134 92 Yanıtla
  • Selman Caba: imamoğlunada kurumada vermek istemiyorum. Daha alternatiflere vermekten yanayım... 32 110 Yanıtla
  • Coronaci : Murat kurumla aynen devam bozulan otobusler calismayan metrolarla nereye kadar secime kadar. 35 60 Yanıtla
  • sait turk: Ekrem imamoglu diyenler gercekten is yapıyor diyemi? yoksa aman AKP gelmesinde yine Ekrem ile devam diyemi? daha önce öyle oldu çünki, Belediye seçiminde önce gerçekten iş yapana vermek lazım, hangi parti olduğu önemli değil, yoksa bu iş böyle devam eder gider İzmir gibi. 11 13 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Dogru tespit izmir bb ama köy gibi sokakları yolları kokusu yeter zatem 0 0

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SON DAKİKA: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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