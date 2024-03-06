Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

sait turk:

Ekrem imamoglu diyenler gercekten is yapıyor diyemi? yoksa aman AKP gelmesinde yine Ekrem ile devam diyemi? daha önce öyle oldu çünki, Belediye seçiminde önce gerçekten iş yapana vermek lazım, hangi parti olduğu önemli değil, yoksa bu iş böyle devam eder gider İzmir gibi.