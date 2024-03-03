Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak \'\'Allah razı olsun\'\' dedi

Politika

İBB adayı Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurlarının "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganlarına yönelik"Allah razı olsun" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken adayların da seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

MURAT KURUM'A PROTESTO

Burada konuşması sırasında Kurum, TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Protestocular sık sık "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganları attı.

Murat Kurum ise bu sloganların kendisine destek amacıyla atıldığını düşünürek "Allah razı olsun" dedi.

TOKİ MAĞDURLARI NE İSTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından evlerinin zamanında bitirilmediği ve taksitlerine sürekli zam geldiğini söyleyen vatandaşlar sık sık protesto düzenliyor. Vatandaşlar projenin başladığı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un olmasından ötürü protestolarını Kurum'a yöneltiyor.