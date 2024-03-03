Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi

Cumhur İttifikakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Konuşması ''Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya'' sloganları ile kesilen Kurum, bu sloganların endisine destek amacıyla atıldığını düşünerek ''Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

03.03.2024 21:50
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İBB adayı Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurlarının "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganlarına yönelik"Allah razı olsun" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken adayların da seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

MURAT KURUM'A PROTESTO

Burada konuşması sırasında Kurum, TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Protestocular sık sık "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganları attı.

Murat Kurum ise bu sloganların kendisine destek amacıyla atıldığını düşünürek "Allah razı olsun" dedi.

Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak 'Allah razı olsun' dedi

TOKİ MAĞDURLARI NE İSTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından evlerinin zamanında bitirilmediği ve taksitlerine sürekli zam geldiğini söyleyen vatandaşlar sık sık protesto düzenliyor. Vatandaşlar projenin başladığı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un olmasından ötürü protestolarını Kurum'a yöneltiyor.

Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak \'\'Allah razı olsun\'\' dedi

Murat Kurum, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abuzer Kadayıf: Kurum geliyor çıldırın 23 148 Yanıtla
  • Merih Can Aris: Şaşkın ördek yavrusu gibi dolanıyor ne diyim başarılar dilerim ama sanırım yanlış aday çıkardı Sayın Recep bey 62 12 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit: Aslında protestoları duymuyor değil kesinlikle duyuyor lakin: Siyonist yani İsrail Lobisi derki: Sürekli haklı olduğunu söyle... Ermeni Lobisi derki: Sürekli mağdur olduğunu söyle... Murat Kurum her ikisini de yaparken ayrıca üç maymunu da oynama konusunda oldukça usta: Görmedim Duymadım Bilmiyorum. 53 8 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Onu yapan eko ve avaneleri 7 35
  • Mükerrem Kılıç: İmamoğlu kadar yanlış değildir 0 10
  • hüseyin şen: senden iyi çıldır da olur yoğurtlu sarımsaklı belki biraz antibiyotık işine yararsında beynine oksijen gider abuzer künefe her yorumda karşıma çıkıyorsun trol musun nesin makarnacı seni biraz c vitamini al böyle sağlıksız nereye kadar 4 1
  • Mükerrem Kılıç: Eko kadar yanlış değildir 0 4
  • hüseyin şen: aytekin şimdi sen böyle saygısız itler gibi yoorum yaptın diye bende sana mı avane diyeyim ne farkın kalmış oluyor peki 0 0
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