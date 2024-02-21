Murat Kurum'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız? - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?

Arnavutköy'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, basın mensuplarından birinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili yönelttiği soruya tepki gösterdi. Kurum, ''Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır'' dedi.

21.02.2024 16:53  Güncelleme: 17:01
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, son olarak Arnavutköy'de bir programa katıldı. Burada vatandaşlara projelerini anlatan Kurum, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli sinirlendi.

"ANLAMAK İSTEDİĞİNİZ TARAFTAN BAKIYORSUNUZ"

Söz alan basın mensuplarından birinin "Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısını daha sonra düzeltmiştiniz ama…" diyerek söze başlamasından sonra araya giren Kurum, "Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz" dedi.

"DAHA FAZLA İNSANIN VEFAT ETMESİ..."

Açıklamasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Kurum, "Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır" ifadelerine yer verdi.

Murat Kurum\'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?

Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Yıldız: Kimse fazla kişi ölünce sevinmiyor Murat efendi … bir kişi ölse bile bu büyük bir acıdır ? Bence bi kafanızı eğip kibirden şöhretten uzak biz gibi düşünün !!! Verdiğiniz hiç bir sayı doğru çıkmadığı için ( pandemide de gördük ) doğal olarak neyi saklıyorsunuz gibi sorular insanın aklına geliyor !! Neyiniz doğru ki sözünüz doğru olsun … neyse büyük bir mahkeme var önümüzde ..siz kibir ve şöhretin büyüsüyle alın insanların ahını… o mahkeme ki savcıda hakimde şahitte Allah’ın ta kendisidir 545 244 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Tele 1 sctv halk yada fox muhari prakavasyon peşinde daha 240 430 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Başkanımız Murat Kurum 190 367 Yanıtla
  • Davut Çırak: Siz nasıl kafadasınız lâ Suriye'de şehit olur devlet hepsini açıklamıyor dersiniz. Pandemi olur aynı deprem olur aynı. Bir ölüyü neden saklasın devlet. 53 bin değil 153 bin kişi ölseydi ne yapacaktınız. Pandemi de 1 milyon kişi ölse ne yapacaktınız. Ölümler üzerinden siyaset yapmayın. İcraatiniz konuşsun 137 226
  • hüseyin şen: sende haklısın senin gibilerin bile hakkını savunduğu için senin gibiler böyle düşünmeye devam ediyor allah size akıl fikir versin yalaya yalaya doymadınız bunları 223 111
  • Lion : Maalesef seçimi kazanamayacak tek aday... 183 114 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Depremide Murat kurum yaptırdı dememişsin hayret ! 90 155
  • osman şahin: Murat kimse sana soru sormasın herkes sizin ağzınızdan konuşmak zorunda değil her gazeteci A haber değil elbette soru sorulacak sende demokrasi gereği cevap vermek zorundasın varsa tabiki 138 63 Yanıtla
  • Süper Çocuk: Hüseyin sen hakikaten o kanalların hak savunduğuna inanıyor musun? Gerçekten bu kadar saf mısın??? 36 59 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Bugünlerde gökten kemik yağdı da biz mi görmedik 0 9
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SON DAKİKA: Murat Kurum'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız? - Son Dakika
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