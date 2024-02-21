Murat Kurum\'u kızdıran soru: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?

Politika

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, son olarak Arnavutköy'de bir programa katıldı. Burada vatandaşlara projelerini anlatan Kurum, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli sinirlendi.

"ANLAMAK İSTEDİĞİNİZ TARAFTAN BAKIYORSUNUZ"

Söz alan basın mensuplarından birinin "Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısını daha sonra düzeltmiştiniz ama…" diyerek söze başlamasından sonra araya giren Kurum, "Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz" dedi.

"DAHA FAZLA İNSANIN VEFAT ETMESİ..."

Açıklamasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Kurum, "Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır" ifadelerine yer verdi.