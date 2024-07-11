Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı'nın halka açılması için il başkanlarını aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı'nın halka açılması için il başkanlarını aradı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı\'nın halka açılması için il başkanlarını aradı

Antalya'da ihalesi mahkemece iptal edilen Bambus plajını halka açmak için çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin il başkanlarını aradı. Uysal süreci paylaştı ve il başkanlarını Bambus'a sahip çıkmaya davet etti.

11.07.2024 13:57  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ihalesi mahkemece iptal edilen Bambus plajını halka açmak için çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin il başkanlarını aradı. Uysal süreci paylaştı ve il başkanlarını Bambus'a sahip çıkmaya davet etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü falez sahil bandında yer alan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kasım 2022'de ihale edildi. Bakanlığın, kıyıyı turistik amaçlı kullanılmasına imkan tanıyan ihalesine Muratpaşa Belediyesi dava açtı. Davada, ihalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını savunuldu. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti.

Uysal, plajın halka açılacağını duyurmuştu

İptalin ardından Başkan Uysal, 1 Temmuz'da Bambus plajının halka açılacağını ilan etti. Muratpaşa Belediyesi, kıyının üzerinde imar planlarında semt spor sahası olarak belirli alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Ancak iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket 'ilginç' yöntemlerle belediyeyi engellemeye çalıştı.

Dün akşam saatlerinde bir kez daha alanın giriş ve çıkışına şirket yetkililerince lüks otomobiller çekildi. Yat ve tekne taşımacılığında kullanılan bir tır spor sahasına sokuldu. Başkan Uysal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamusal ortak kullanım alanı semt spor sahası ve plajda işgali önlemek devletin görevidir" dedi.

AK Parti de kamuda kalmasından yana

Uysal, ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsil edilen CHP, AK Parti, MHP, Demokrat Parti ve İYİ Parti il başkanlarını telefonla arayarak süreç hakkında bilgilendirdi. İl başkanlarını Bambus'a sahip çıkmaya davet eden Başkan Uysal, Bambus plajının Antalya'nın kent hafızasının da bir parçası olduğunu belirterek destek istedi. İl başkanları, desteklerini ifade ederken AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Bambus'un kamuda kalmasından yana olduklarını, belediyenin yanı sıra valiliğin de bu konuda rol alabileceğini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı'nın halka açılması için il başkanlarını aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı'nın halka açılması için il başkanlarını aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement