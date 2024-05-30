Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik kriz ortamında hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik kriz ortamında hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik kriz ortamında hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut ekonomik kriz ortamında yeni görev dönemlerinde 'ekonomisi dar ancak etkisi büyük' hizmet kalemlerini tercih ettiklerini ifade etti.

30.05.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut ekonomik kriz ortamında yeni görev dönemlerinde 'ekonomisi dar ancak etkisi büyük' hizmet kalemlerini tercih ettiklerini ifade etti.

Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulu Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Ümit Uysal, mevcut ekonomik kriz ortamında yeni görev dönemlerinde 'ekonomisi dar ancak etkisi büyük' hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi. Asfalttan çöp konteynerine, park mobilyalarından bitkilere üreten bir belediye kurgulamaları sayesinde son 10 yıllık süreci temiz bir ekonomiyle atlattıklarını aktaran Başkan Uysal, "Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattığımız için, aldığımız sınırlı İller Bankası payı, emlak vergisi gibi kalemleri tam alabildiğimiz için bütçemiz dönüyor, dönmeye de devam edecek" diye konuştu. 2026 yılında belediyenin ekonomik olarak nefes alacağını da paylaştı. Başkan Uysal, bu süreci hizmet standartlarından ödün vermeden geçireceklerini de söyledi.

Düzenlenen toplantıya, Başkan Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akçan, toplantı sonunda Başkan Uysal ve Kaymakam Burhan'a çiçek takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik kriz ortamında hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi - Son Dakika

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