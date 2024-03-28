Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güvenlik Mahallesi\'nde iftar düzenledi

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güvenlik Mahallesi'nde düzenlenen iftarda belediye başkanlığı görevini kutsal ve mübarek bir nöbet olarak gördüğünü söyleyerek, bu görevi kendisine veren Muratpaşalılara teşekkür etti.
Muratpaşa Belediyesi'nin her Ramazan'da, mahallelerde düzenlediği iftarın bu kez adresi Güvenlik oldu. Pazar yerinde kurulan iftara Yıldız, Memurevleri ve Güvenlik mahalle sakinleri katıldı. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, farklı siyasi partilerin yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.
Buradaki konuşmasına mahalle sakinlerine "Hayırlı Ramazanlar" dileyerek başlayan Uysal, "Sizin verdiğiniz belediye başkanlığı görevini kutsal, mübarek bir nöbet olarak gören bir kardeşiniz olarak her birinize ayrı ayrı saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun" diye konuştu. Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:
"Muratpaşa'mızda bütün Türkiye'nin imrendiği, her türlü ayrımcılığı aşmış, bütün insanlarına Turunç Masa üzerinden kamu hizmetlerini sunan, insanların rahatça kamuya ulaşabildiği, birbirini sayıp, sevdiği, kimsenin kimseyi yargılamadığı, yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza ayrı hürmet gösterilen, elini uzatan hiç kimsenin elinin havada kalmadığı bir düzenimiz var. Sizler sayesinde. Ayrışmadan bu memleketin hiçbir menfaati olmaz. Çocuklarımızı aynı geminin güvertesinde büyütüyoruz. İşte Muratpaşa'mızda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir birlik, beraberlik düzenimiz var."
Mahalleliye ayrıca dayanışma ve komşuluklarının bütün Türkiye için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinin vatana, millete güç kuvvet ve iyilikler getirmesini temenni etti.
Uysal, iftar öncesi ayrıca Soğuksu mahalle esnafını ziyaret etti. - ANTALYA
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