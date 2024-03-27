Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi\'nde düzenlenen iftarda konuştu

Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, "Belediyemiz adeta sizin yönetim mekanizmanız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin her Ramazan ayında, mahallerde düzenlendiği iftarın bu kez adresi, 29 bini aşkın nüfusuyla Muratpaşa'nın en kalabalık mahallelerinden Meydankavağı oldu. Mahallenin pazar yerine kurulan iftar sofrasına yaklaşık 4 bin mahalle sakini konuk oldu. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda CHP Muratpaşa İlçe yönetimi, eski Antalya Milletvekili Adil Aydın, farklı siyasi partilerin yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Duaların okunmasıyla açılan oruçların ardından Başkan Uysal mahalleliye "Hayırlı Ramazanlar" dileyip oruçlarının kabul olmasını temenni etti. Başkan Uysal, "Komşularım" diyerek seslendiği mahalle sakinlerine beraberliklerinden dolayı teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Muratpaşa'daki komşuluk, bir maneviyatı beraber teşkil etmek, bir ortamı beraber oluşturmak, bir şehri beraber yaşamak, yaşatmak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kamu hizmetini alan da bir, veren de bir. Adeta sizin bir yönetim mekanizmanız belediyemiz. Sizler sayesinde barışık, birbirine kenetlenmiş harika bir Muratpaşa nüfusu var. Bu vatanın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, birlikte omuz omuza, kol kola tanzim eden bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz."

Muratpaşa'nın kutuplaşmadan uzak yapısı, birlik ve dayanışmasıyla Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "İnsanlarımız tasada ve kederde beraber düşünmek istiyor. İnsanlarımız vatanını yükseltmek istiyor, çocuklarını beraber büyütmek istiyor" dedi.

Başkan Uysal, Meydankavağı'nda düzenlenen iftar öncesi Eski Sanayi Sitesi ve Emrah Caddesi esnafıyla bir araya geldi, esnafın taleplerini dinledi. - ANTALYA