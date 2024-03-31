Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Oyunu Kullandı

Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, oyunu Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda, 1148 numaralı sandıkta kullandı.

Antalya'nın 500 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçesi Muratpaşa'da, 31 Mart yerel seçimlerinde, 1124 sandıkta 380 bin 694 seçmen sandık başına gidiyor. CHP adayı Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal oyunu eşi Ümran Uysal'la birlikte Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda, 1148 numaralı sandıkta kullandı.

Türkiye'ye aydınlık bir gelecek dileyen Başkan Uysal, oy kullanmasının ardından okulun önünde şu açıklamayı yaptı:

"Muratpaşa'mızda huzur ve güven içinde bütün komşularımız sandığa gidiyorlar. Türkiye'miz bölgemizin tek demokrasisi. Bizim için demokrasimiz, seçimlerimiz, kurumlarımız çok kıymetli. Muratpaşalı komşularımız da bu sürece, kendi oylarına, sandıklarına sahip çıkıyorlar. Ne mutlu bize, Türkiye'mize, Muratpaşa'mıza. Antalya'mıza hayırlı olsun. Nice güzel seçimlerimiz olsun. Ülkemizin geleceği aydınlık olsun." - ANTALYA