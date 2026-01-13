Muratpaşa Belediyesi'nden personel alımına ilişkin açıklama - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi'nden personel alımına ilişkin açıklama

13.01.2026 14:26
Muratpaşa Belediyesi, geçmiş dönemlere ait davalar ve mali kesintilere rağmen temel hizmetleri sürdürdüğünü duyurdu. Yeni personel alımı yapılamayacağı belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş dönemlerden kalan kamulaştırmasız el atma davaları, emlak vergi değerlerine ilişkin düzenleme ve merkezi idare kaynaklı mali kesintilere rağmen temel hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü, mevcut ekonomik şartlar nedeniyle yeni personel alımı yapılmayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Belediyesi döneminden kalan yaklaşık 40 yıl öncesine ait kamulaştırmasız el atma davaları ile emlak vergi değerlerine ilişkin son düzenleme sonucunda bütçenin yaklaşık yüzde 22'sinin kaybedildiği belirtildi. Açıklamada, "Bütçemizin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetmiş olmamıza; SGK, kamu ve belediye şirketi borçlarının İller Bankası paylarından kesilmesini öngören merkezi idare kararlarına rağmen belediyemiz, temel hizmetleri aksatmadan sürdürmüş, çalışanların maaşlarını bugüne kadar gününde ve eksiksiz ödemiştir. Bu süreçte büyük bir kararlılık ve mali disiplin ortaya konulmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Belediyemizin iradesi ve kontrolü dışında gelişen bu tablo, derinleşen ekonomik kriz ve merkezi hükümet kaynaklı mali kısıtlamalar karşısında yeni personel istihdamını imkansız hale getirmiştir. Bu çerçevede belediyemizin mevcut şartlar altında herhangi bir personel alımı yapması söz konusu değildir. Temel hizmetlerin kararlılıkla sürdürülebilmesi ve maaşların gününde ödenebilmesi için; iş gerekleri, performans ve kurumsal uyum esas alınarak emekliler ve nispi eksiltme yoluyla personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

