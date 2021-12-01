Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, 2 yıl aradan sonra yeniden toplandı - Son Dakika

Antalya'da, üyeleri sadece 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinden oluşan Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, 2 yıla yaklaşan aranın ardından ilk toplantısını yaptı. Toplantıda meclisin görev süresi Kasım 2022'ye kadar uzatıldı.

Muratpaşa Belediyesi, yaşlılığın sadece hastalık ve yoksulluk, muhtaçlık hali olmadığını, sağlıklı bir yaşlanmanın da mümkün olduğunu göstermek için çalışmalarına 2013'te başladı. Yaşlı Evlerini bir model olarak geliştirdi. 2014'te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilk yaşlı evini açan Muratpaşa Belediyesi, zaman içinde yaşlı evlerinin sayısını 4'e çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi, yaşlı evleri çalışmasıyla birlikte Türkiye'de bir belediye bünyesinde ilk yaşlı meclisini de kurdu. 60 yaş ve üzeri kadın ve erkeğin eşit sayıda temsile sahip olduğu 60 kişilik meclis, ilk toplantısını Ocak 2020'de yaptı. Ancak geçen yıl mart ayında başlayan pandemi sürecinde meclis çalışmalarına ara verdi. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, 2 yıla yaklaşan aranın ardından yeniden toplandı.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özgür Arun da konuk olarak katıldı. Doç. Dr. Arun, dernek çalışmaları hakkında Yaşlı Meclisi üyelerini bilgilendirdi. Süleyman Mehdi Kovacıoğlu başkanlığında toplanan mecliste, çalışma grupları yeniden oluşturuldu. Toplantıda, ayrıca, meclis görev süresi Kasım 2022'ye kadar uzatıldı. - ANTALYA