Muratpaşa'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Töreni

Muratpaşa\'da Hazreti Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Töreni

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hazreti Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümünde düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'nde yaptığı konuşmada, farklı kültürlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığına vurgu yaptı.

12.12.2024 11:35  Güncelleme: 11:44
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şeb-i Arus Töreni'nde "Hazreti Mevlana'nın ışığı, aydınlığı, geniş ufku ve yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışı insanlara ışık tutmaya devam etsin" dedi.

Hazreti Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) düzenlenen törene Başkan Uysal'ın yanı sıra Konya kültür ve dayanışma derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temizel, Nefes Yayınevi Genel Yönetmeni Hasan Kerim Güç ve Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmacısı Dr. Selman Karadağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı gece, Konya Sema ve Tasavvuf Topluluğu'nun sema töreniyle sona erdi.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da birçok kültürden insanın bir arada yaşadığının altını çizdi. Uysal, şöyle konuştu:

"Biz Muratpaşa'mızda bir ortak yaşam kültürünü, varlığı, yokluğu paylaşarak, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Muratpaşa'mızdaki bu barış, sevgi, saygı kültüründe birbirimizin kıymetini bilmeye devam ediyoruz. Burada Mevlana'nın düğün gecesinin vesilesiyle bir anma düzenledik. 17 Aralık 1273'te kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet etsin. Işığı, aydınlığı, geniş ufku ve yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışı insanlara ışık tutmaya devam etsin." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika

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