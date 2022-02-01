Üye Girişi
Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı - Son Dakika

Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı

01.02.2022 15:07
Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı

Muratpaşa Belediyesi'nin Yabancılar Meclisi, pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ilk toplantısını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yabancılar Meclisi, pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ilk toplantısını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yaptı.

Yüzü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde yerleşik yabancının yaşadığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi, Ocak 2020'de kuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) son verilerine göre Alanya'nın ardından 24 bin 928 kişiyle en fazla yerleşik yabancının yaşadığı Muratpaşa'da kurulan meclis, Mart 2020'de başlayan covid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarına uzun süre ara verdi.

Uzun aranın ardından Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi, ASSİM'de bir araya gelerek ilk toplantısını yaptı, yeni dönemi değerlendirdi. Toplantıda, meclis sözcülüğünün üçer aylık dönemler halinde yapılması kararlaştırıldı. Sözcülerin kura yoluyla belirlenmesi de kabul gördü. Yapılan kura çekiminde aynı zamanda Yabancılar Meclisi'ni temsil yetkisine sahip sözcüler Marina Sorokina ve Nazanin Hosseinzadeh Naser olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca, sosyal, kültürel, sanatsal, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve doğanın korunması, hayvan hakları gibi başlıklarda çalışılması kararlaştırıldı. Meclis, bir sonraki toplantısını 21 Şubat'ta yapacak. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Antalya, Alanya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:53 Vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço yaptırdığı okulda şarkılarıyla anıldı
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:27 Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek
14:25 Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in iddiaları kafa karıştırdı! Fatma Girik öldürüldü mü?
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:17:28. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Yabancılar Meclisi toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement