İlçeye gelen Ocak, kaymakamlık önünde ilgili müdürler tarafından karşılandı. Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ile görüşen Ocak, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, Korkut, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı - Son Dakika

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