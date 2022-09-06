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Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı

06.09.2022 14:30
Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.

İlçeye gelen Ocak, kaymakamlık önünde ilgili müdürler tarafından karşılandı. Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ile görüşen Ocak, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Bulanık, Korkut, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı - Son Dakika

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