Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı - Son Dakika
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Politika

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı

Muş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı
15.07.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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MUŞ (İHA) – Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, şehitlik ziyareti ve mevlit programıyla başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, şehitlik ziyareti ve mevlit programıyla başladı.

Etkinliklerin ilk durağı, Muş Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlik oldu. Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki heyetle düzenlenen törene katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu şehitlik ziyaretinde dualar edilerek şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için İmam-Şafii Camii'nde öğle namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

Anma programına Muş Valisi Avni Çakır, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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