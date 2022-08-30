Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Piyade Teğmen Mükremin Topal tarafından yapılan konuşmanın ardından Vali Vekili Hasan Taş , tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA

Hükümet, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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