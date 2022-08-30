Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2022 11:25
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Piyade Teğmen Mükremin Topal tarafından yapılan konuşmanın ardından Vali Vekili Hasan Taş, tebrikleri kabul etti.

Tören, garnizon şehitliğinin ziyareti, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Vekili Süleyman Gökalp, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Hükümet, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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