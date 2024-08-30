Muş\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Politika

MUŞ (İHA) – Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Muş Garnizon Şehitliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki protokol, Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda devam eden tören; Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Vali Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle tören sona erdi.

Programa; Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, asker ve polis katıldı. - MUŞ