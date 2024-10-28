Politika

Muş'ta Fener Alayı Yürüyüşü yapıldı

MUŞ - Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla istasyon caddesi üzerinde yoğun katılımın sağlandığı Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü için binlerce kişi Muş Valiliği önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Millet Bahçesine kadar yürüdü.

Burada Mehter Takımının gösterisinin ardından Muş Valisi Avni Çakır, bir konuşma yaptı.

Muş'ta coşkulu bir yürüyüşle Cumhuriyetin 101. yılında cumhuriyete ve demokrasiye desteğini tüm Türkiye'ye güçlü bir şekilde gösterdiğini ifade eden Vali Çakır, "Muş, tarihin her döneminde devletin hizmetinde, milletin emrinde olmuş, birlik ve beraberliğin en üst seviyede sağlamış kadim bir millettir. Sultan Alparslan bu kadim topraklarda Anadolu'yu bizlere yurt etti. Cumhuriyetimiz bundan 101 sene önce tam da bu akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edileceğiz' sözünden 101 sene önce bu aziz millete çok yoğun bir mücadele sonrasında armağan edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günden bugüne Cumhuriyetimiz için, birliğimiz ve beraberliğimiz için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Sevgili kardeşlerim Cumhuriyetimiz 101 yıllık süre zarfında birçok saldırılara maruz kaldı ama birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz tüm bu saldırıları bertaraf etmesini bildi. İnşallah bugün büyük bir katılım gösteren bu gençlerimiz sayesinde de bu gelecekte olabilecek bütün saldırıların bertaraf etme kudretine, kabiliyetine ve azmine sahiptir" dedi.

Yürüyüşe, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, belediye başkanları, kurum amirleri, vatandaşlar ve gençler katıldı.