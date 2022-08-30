Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Malazgirt, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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