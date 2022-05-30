Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda - Son Dakika
Üye Girişi

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

30.05.2022 14:52
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Akyürek, teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla verdiği önerge üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, teklifte çok olumlu maddeler bulunduğunu ancak 29'uncu maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Söz konusu maddenin, kıyılar ve sahil şeritlerine ilişkin olduğunu anlatan Zeybek, maddenin geri çekilmesini istedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Türkiye Çevre Ajansının yönetim kadrolarının oluşumunu eleştirerek, "Buralar ak kadrolara veriliyor. Bu ülkeyi bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı yönetir. Şirketlere teslim ederseniz, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini şirketlere peşkeş çekmiş olursunuz." sözlerini sarf etti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teknelerin, yatların kıyıya yanaşıp ağaçlara halat veya rastgele denizlere çapa atmalarının, deniz canlılarının zarar görmesine ve azalmasına yol açtığını anlattı. Bunların önlenmesi için yürütülen mapa ve şamandıra yapılması, işletilmesine yönelik projelerin, Bakanlığın uhdesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Demir, Bakanlığın, bu projelerin gerçekleştirilmesini Türkiye Çevre Ajansı gibi tüzel kişilikler üzerinden yapabileceğine işaret etti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu maddenin yasalaşması halinde, sahil bölgelerinin "mafya organizasyonlarının eline geçeceğini" iddia ederek, iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, teklifin söz konusu maddesiyle sadece özel çevre koruma bölgelerindeki kıyılara ilişkin yetki alınmasının hedeflendiğini anlattı.

Salgın sürecinde artan tekne trafiğinde özellikle büyük gemilerin çapa atmasının, deniz yaşamına zarar verdiğini dile getiren Birpınar, teklifle devletin bu konudaki denetim yetkisinin devredilmediğine dikkati çekti. Düzenlemenin, söz konusu kıyılardaki deniz canlılarının korunması amacıyla bir kamu hizmeti verilmesini hedeflediğini anlatan Birpınar, bu hizmetlerin kanunla kurulan Türkiye Çevre Ajansı eliyle verilmesinin amaçlandığını belirtti. Birpınar, "Bu, Ajans eliyle yapılacak ve kar amacı gütmeyecek bir iştir. Anayasa'ya aykırı da değildir." diye konuştu.

Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Anayasa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:13:52. #1.13#
SON DAKİKA: Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement