Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2)

AK PARTİ'Lİ DEMİR, KİRLİLİĞE YOL AÇAN FAKTÖRLERİ ANLATTI

Teklifte ilk imzanın sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, yaptığı sunumda denizlerin kirlenmesine yol açan faktörleri anlattı. Demir, yatların kıyıya yanaşıp ağaçlara halat bağlamaları veya rastgele denizlere çapa atmalarının, deniz canlılarının zarar görmesine yol açtığını söyledi. Demir ayrıca, oksijen ve besin kaynağı olması nedeniyle deniz çayırlarının korunması evsel atıkların denize boşaltılmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen mapa ve şamandıra projelerine işaret etti.

'CİDDİ CEZALAR ÖNGÖRÜYORUZ'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Emin Birpınar, Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunan muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Teklifin, müsilajla mücadele ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir düzenleme olduğunun altını çizen Birpınar, müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi'ni 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettiklerini aktardı. Denizin kirlenmesine yol açan nedenlere ilişkin cezaların arttığını belirten Birpınar, "Bu kanun metniyle çevreyi kirletenlere ciddi cezalar öngörüyoruz. Tersanelere, limanlara ve gemilere çevreyi kirlettikleri zaman kesilen cezaları artırıyoruz. Marmara Denizi'ne atılan atık suların bitirilmesi için ileri biyolojik arıtma atık su tesislerinin hızlıca kurulmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu tesislerin kurulması için farklı yollar sunarak yerel yönetimlerin teşvik edilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Teklifin görüşmeleri, komisyonda devam ediyor.

Besti KARALAR/ANKARA,