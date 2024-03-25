Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı\'nda Bursalılarla Sahur Programında Buluştu

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı "Bozbey gelecek Bursa gülecek" sloganıyla inletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala Abdal Meydanı'ndaki sahur etkinliğinde Bursalılar ile buluştu.

Saat 02.00'de başlayan organizasyonda Tarihi Taş fırın önünde bekleyen kalabalık, Bozbey'i "Bozbey gelecek Bursa gülecek" sloganları eşliğinde büyük coşkuyla karşıladı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile kalabalığı selamlayan Bozbey, vatandaşlara simit ikramında bulunduktan sonra Bursalılarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Bozbey, meydanda yaptığı konuşmasında ise "Bizim önceliğimiz iyi insan. Biz ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesin oyuna talibiz. Sizlerin büyük teveccühü ile görüyoruz ki farkı açıyoruz. Buradaki büyük coşkunun devamı için 31 Mart gecesini bekleyin. İnşallah kutlamayı hep birlikte davul zurna eşliğinde yapacağız" dedi.

"Birileri velileri olmadan dışarı çıkamıyor"

Kestel'den vatandaşlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Birileri velileri olmadan dışarı çıkamıyor ama velileri de öğrencinin tembel olduğunu ve verdiği sözleri tutmadığını biliyor. Maalesef bu tembel öğrenci 31 Mart'ta sınıfta kalacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne doğru sayılı günler kala ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bugün Kestel ilçesindeydi.

Büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Bozbey'e Yenimahalle sakinleri sevgi gösterisinde bulundu. "Sandıkta gülümsemeyi bekleyen tüm Bursalılara selam olsun" diyerek konuşmasına başlayan Bozbey, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının tüm seçim propagandasını bakanlar ve vekiller eşliğinde yapmasını eleştirdi.

"Trafiği çözeceğim deyip beşe katladı"

"Bursa'da her yeri velileriyle beraber geziyorlar" diyen Bozbey, "Velisi olmadan dışarı çıkamıyor. Buraya geldi mi? Buraya uygun veli bulamadı herhalde. Velileri de öğrencinin tembel ve verdiği sözleri tutamadığını biliyor. Trafiği çözeceğim dedi, beşe katladı. Havamız, suyumuz, çevremiz iyice kirlendi. Kentsel dönüşümü yapamadı. Çevre planını yapamadı. Üzgünüm, bu tembel öğrenci 31 Mart'ta sınıfta kalacak" ifadelerini kullandı.

Kestel'den Gürsu ilçesine geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 35'lik yoldaki esnafları birer birer ziyaret ettikten sonra İpekyolu mahallesindeki TOKİ konutlarında verilen halk iftarına katıldı. Birlikte yapılan iftarın ardından halka seslenen Bozbey, bölgenin yol ve 112 acil yardım hizmeti eksikliğine dikkat çekti.

"Nilüfer'deki hizmetimizi Gürsu'ya getireceğiz"

Bozbey, "Yıllardır bu bölgenin hizmetten geri kalması çok vahim bir tablo. İlçeden buraya ambulans gelene kadar Allah korusun üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. 112 acil yardım merkezinin İpekyolu mahallesinde olması gerek. Size söz veriyorum; önceliğimiz her zaman insan olduğu için ilk önce acil yardım hizmetini getireceğiz. Ardından ise 20 yıldır Nilüfer'de yaptığımız hizmeti hem Gürsu'ya hem de Kestel'e getireceğiz. Gülümsemeye çok az kaldı, 31 Mart'ta gülümsemeyi seçin" şeklinde konuştu. - BURSA