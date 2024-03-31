Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk verilere göre seçim koordinasyon merkezinden açıklama yaptı. "Henüz oran veremiyorum" diyen Bozbey, "2019'da bize oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Çok güzel sonuçlar geliyor. Öndeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimleri için sandıkların kapanmasının ardından ilk veriler gelmeye başladı. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk sonuçlara göre bilgilendirme yaptı.
Şu ana kadar açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre önde olduklarını söyleyen Bozbey, "Sandıkta görev yapan kahraman arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Son oy sayılıncaya dek son ıslak tutanak teslim edilinceye dek görev başında olan kahramanlarımıza selam olsun. Gece uzun olacak. Çok güzel sonuçlar geliyor. Özellikle 2019'da bizlere oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mustafa Bozbey: Bursa'da seçimde öndeyiz - Son Dakika
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.
Bolu'da oy sayma işlemleri sürüyor Bolu'da oy kullanımı sona erdi.
CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberlerinin geldiğini belirtti.
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?