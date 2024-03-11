Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak

Mustafa Bozbey: Türkiye\'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamak gerektiğini belirtti.

11.03.2024 15:26  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, "Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden inancına, siyasetine rengine, sıfatına ve hiçbir şeyine bakmaksızın insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamaktır. Onlarla omuz omuza kentin geleceğine birlikte imza koymaktır. Son derece önemli ve ülkemizin de aslında buna ihtiyacı var. Bizi yeteri kadar ötekileştirmeye ve itmeye çalışanlar var. Ama biz Gemlik ve diğer tüm ilçelerimizde bu anlayışı ortaya koyarak bu hizmetleri yapacağız. Bize oy vermemiş de olabilir sıkıntı değil. Biz Nilüfer'de partimiz üzerinde yaklaşık yüzde 25 daha fazla oy alıyoruz. Sebebi hiç kimseyi ötekileştirmediğimiz için. Herkese eşit ve adil davrandığımız içindi. Şimdi sıra Bursa'ya geldi" ifadelerini kullandı.

"Küçük Melis'e söz veriyoruz"

Melis isminde küçük bir çocuğun sahneye gelmesiyle birlikte Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü; "Melis, Şükrü Başkan da ben de senin yaşam boyu gülümsemen için yola çıkacağız. İnşallah bunu başaracağız. Senin yaşam boyu gülümsemen için gerekli olan bütün projeleri tek tek Gemlik'te uygulayacağız. Sana söz veriyoruz" dedi.

"Eşit ve adil davranacağız"

Bursa'da tüm ilçelerimizde aynı anlayışı uygulayacaklarını dile getiren Mustafa Bozbey, "Çünkü bizim inancımız önce insandır. Her projede o proje insana ne kadar fayda sağlar ya da o projeden insanlar ne kadar yararlanabilir, bunu düşünerek hareket ettik. Bundan sonra da bunu düşünerek hareket edeceğiz. İşte o zaman o projeler doğru projeler olur. O projelere yatırdığınız bedel doğru bedel olur. Onun için o paralar heba olmuyor. İnsan öncelikli projeleri yaşama geçirip israfı da önleyen anlayışla o hizmetleri yapıp insanlara eşit ve adil davranarak bütün hizmetleri yerine getireceğiz. Gemlik için de diğer 16 ilçe için de aynı" şeklinde konuştu.

"Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım"

"Bizim ağzımızdan çıkan kanun gibidir. Büyükorhan'da bile ilçe başkanımız 'Kazanacağız' diyor. Kazanıyoruz. Ama daha fazla farkı açmanın yolu var. Onu yapmak zorundayız" diyen Bozbey, "Daha fazla insanı ikna etmemiz lazım. Öyle bir fark olsun ki koşarak dahi yetişme imkanları olmasın. Seçime 15 gün kala iftiralara ve yalanlara başlayacaktır. Geçen seçimde de oldu. Bu konu da duyarlı olmamız lazım. Biz yalanlara iftiralara değil insanların yarınını düşünen ve güzel günleri görecek en azından çocuğunun karnını doyurabilecek, okula gönderdiği çocuğa sabah kahvaltısını ve sütünü verebilecek, yaşamanı güzel şekilde devam ettirebilecek bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Türkiye, Gemlik, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Narkoçelik-6 Operasyonlarında 8 Yerel Suç Örgütü Çökertildi
    15:46 Narkoçelik-6 Operasyonlarında 8 Yerel Suç Örgütü Çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda toplamda 654 kg uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

  • Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı
    15:37 Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

    Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

  • Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, MESAM'ı ziyaret etti
    15:36 Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, MESAM'ı ziyaret etti

    Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.

  • Koçarlı Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın kabul edilişini anlattı
    15:35 Koçarlı Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın kabul edilişini anlattı

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

  • Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı
    15:33 Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
14:07 CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, ’Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement