Mustafa Denizli\'nin kızı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçildi

Politika

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, CHP'den Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, MHP'li rakibi Esat Tanık'a fark atarak başkan seçildi. Lal Denizli, aynı zamanda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Lal Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım" sözlerine yer verdi. - İZMİR