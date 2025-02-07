DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DAĞITTI
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii'nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı. Destici, mevlidin ardından ise deprem şehitleri için cami önünde lokma dağıttı. Destici daha sonra Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan depremzedeleri de ziyaret etti.
Son Dakika › Politika › Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir (2) - Son Dakika
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