Mustafa Özkan, Adana İl Başkanı Oldu

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mustafa Özkan, her günün bir öncekinden daha iyi olması için mücadele göstereceklerini söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mustafa Özkan, göreve başlamasının ardından ilk basın toplantısını il başkanlığı binasında düzenledi.

"Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz"

Desteklerinden dolayı parti büyüklerine teşekkür eden Özkan, "Teşkilatımızın birliğini güçlendirmek ve Adanamızın tüm sorunlarını çözebilmek adına Adanamızın her ilçesini, her mahallesini, her sokağını, her hanesini girip gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm hemşehrilerimizin gönlüne girmek için 7/24 esasıyla çalışacağımıza buradan şimdi söz veriyorum. Kapımızın, gönlümüzün her kişiye açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Eğer bir kırgınlık var ise bu kırgınlıkları gidermek için tüm tutum ve davranışları sergileyerek kocaman bir aile olacağız. Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz. Emanete sokak sokak gezerek sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu emaneti ortak akılla ileriye götüreceğiz"

Görevin büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getiren AK Parti Adana İl Başkanı Özkan, "Her gün, bir gün daha öncesinin çalışmalarını yapıp, her günün bir öncekinden daha iyi olması için mücadele göstereceğiz. Bugün aldığımız bu büyük görev, büyük bir sorumluluğun emanetidir. Bu emaneti dava şuuruyla, istişare kültürüyle, kardeşlik hukuku ve ortak akılla çok çok ileriye götüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Bugüne kadar görev almış il başkanlarımıza, kıymetli yönetim kurulu üyelerime, teşkilatın her kademesinde görev almış arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl başkanlığı adaylığı sürecinde böyle önemli bir göreve talip olan dava ve yol arkadaşlarımız bizim kıymetlilerimizdir. Ortak akılla onlarla da birlikte omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi. - ADANA