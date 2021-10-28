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Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim - Son Dakika

Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

28.10.2021 09:19

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programında "ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor." şeklindeki iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül, para alan partinin bunu açıklamaması halinde kendisinin ifşa edeceğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam TVNET'te yayınlanan "Sert Sorular" programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"HANGİ PARTİYE DESTEK VERİLİYORSA AÇIKLANMASI LAZIM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu. Sarıgül, şunları söyledi: "ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez. Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.

"AÇIKLAMAZSA İFŞA EDERİZ"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim - Son Dakika
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