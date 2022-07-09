Mustafa Sarıgül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti

09.07.2022 13:46

- Mustafa Sarıgül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Herkesle dostluk kurun ve Darülaceze'ye mutlaka gelin" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nda Darülaceze'yi ziyaret ederek, "Herkesle dostluk kurun ve Darülaceze'ye mutlaka...

- Mustafa Sarıgül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti

TDP Genel Başkanı Sarıgül:

"Herkesle dostluk kurun ve Darülaceze'ye mutlaka gelin"

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nda Darülaceze'yi ziyaret ederek, "Herkesle dostluk kurun ve Darülaceze'ye mutlaka gelin, tanıyıp tanımamak şart değil" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nın birinci günü Okmeydanı'ndaki Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Buradaki yaşlılarla bir araya gelen Sarıgül, Darülaceze sakinlerinin hal ve hatırlarını sorarak bayramlarını kutladı. Bayrama ilişkin açıklama yapan Sarıgül, "Kurban Bayramı önemli bir ay. İnançlarımızın en yüksekte olduğu ay. Olanın olmayana vermesi gereken bir ay. Aslında Kurban Bayramı bir bereket ayı. Selam verelim, selam alalım, selamda rahmet vardır. Kurbanı dostlarla paylaşmak, o sofrayı paylaşmak, onun bereketini yaşamak son derece önemli. Ben bu vesileyle büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, evlatlarının ve torunlarının gözlerinden öpüyorum. Bütün İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Aşağı yukarı son 40 yıldır her iki bayramda da buradayım. Darülaceze şefkattir. Allah'ım hiç kimseyi yalnız bırakmasın, Allah'ım hiç kimseyi sofrada bile yalnız bırakmasın. Bütün yurttaşlarımızdan da ricam, özellikle annelerinize, babalarınıza bakın. Herkesle dostluk kurun ve Darülaceze'ye mutlaka gelin. Tanıyıp tanımamak şart değil, buradaki büyüklerimizle, buradaki sakinlerle beraber olmak inanın ki cennetin kapısını açar. O nedenle ben her zaman Darülaceze'ye geliyorum ve buradaki büyüklerimizle de görüşüp, onlarla da selamlaşıyorum. Onlar da şu kapıdan giren insanları bekliyorlar ki konuşsunlar, dertleşsinler ve sohbet etsinler. O nedenle ben Darülaceze'ye son derece büyük önem veriyorum" dedi.

"Evim burası"

2 buçuk senedir Darülaceze'de olduğunu söyleyen Ayla Engin, "Annem babam olmadığı için biraz buruk geçiyor benim tabii ama ailemden kimse kalmadı. Evim burası. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah kimseyi yalnız bırakmasın" şeklinde konuştu.

"Bayramda bizi unutmasınlar"

Darülaceze sakinlerinden Mehmet Eymen Ulukut ise, "Bu bayram açık söylemek gerekirse biraz sönük. Gelenler çok az. Bayramda bizi unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

(SD-ZA-CC-Y)

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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