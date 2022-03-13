Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

13.03.2022 16:47
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Sarıgül'ün ziyarette gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 923'üncü gününde devam ediyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunmak için yaptığı ziyaretler çerçevesinde ailelerle bir araya geldi. Aileleri dinleyen Sarıgül'ün gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

"Türk ve Kürt kardeştir, kalleş olan Amerika'dır"

Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bu coğrafyanın olumsuzluklarının tamamının ABD tezgahı olduğunu söyledi. Türkiye'de ve dünyanın her noktasında 'silahlar gitsin, barış gelsin' diye mücadele ettiklerini ifade eden Sarıgül, "Bu coğrafyadaki olumsuzluklar tamamen ABD'nin tezgahıdır. Türkiye'de Türk ve Kürt yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Türk ve Kürt annesinin gözyaşları aynı, sadece göz renkleri ayrıdır. Biz bu coğrafyada barışın gelmesi ve evlatların eve dönmesi için elimizden gelen bütün diplomatik temasları yapacağız. Kuruluş amacımız, dünyada barışı sağlamak. Biz bayrağımıza, topraklarımıza ve inançlarımıza bağlı olan ve saygı gösteren her yurttaşımızla dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden inşallah beraber olamaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması Diyarbakırlı sporcular Türkiye dereceleri elde etti Diyarbakırlı sporcular Türkiye dereceleri elde etti

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Sarıgül, Diyarbakır, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement