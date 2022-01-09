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Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir"

09.01.2022 00:57
Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe'de düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe'de düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Stantları ziyaret eden Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulunarak, "Türki Cumhuriyetlerde, özellikle de Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika'dır, İngiltere'dir ve İsrail'dir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri'ne katıldı. Sinop yöresine özgü birbirinden farklı yemek ve ürünlerin tanıtıldığı stantları gezen Sarıgül, burada bulunan yetkililer ve STK temsilcileri ile sohbet etti. Ayrıca Mustafa Sarıgül, Kazakistan'da yaşanan gelişmelere dair basına açıklamalarda bulundu.

"Kazakistan halkının her zaman yanındayız"

Gündeme dair açıklama yapan Sarıgül, "Özellikle Kazakistan'da yaşanan olaylar hepimizi alabildiğine üzmekte. Kardeş ve dost Kazakistan'daki huzurun, barışın, bir an önce eski durumuna geçmesini arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, dost Kazakistan halkının her zaman yanındayız. Türki Cumhuriyetlerde, özellikle de Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika'dır, İngiltere'dir ve İsrail'dir. Amerika, İngiltere ve İsrail Türki Cumhuriyetlerinden elini çekerse biz barış içerisinde, kardeşlik içerisinde ve hoşgörü içerisinde yaşamaya devam ederiz. Türki Cumhuriyetler her zaman el ele, kol kola ve inşallah omuz omuza olacaktır. Türki Cumhuriyetlerin birliği, beraberliği, kardeşliği, örfü, töresi, gelenekleri, inançlarımıza olan bağlılığımız ve kültürel değerleri son derece eşdeğerdir. Ancak bir kez daha Türkiye'mizden dost ve kardeş Kazakistan halkına şunları söylemek isteriz. Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in Türki Cumhuriyetler üzerinde oynamaya çalıştığı oyunlara lütfen gelmeyelim. Devletimize, bayrağımıza, toprağımıza olan bağlılığımızı bütün Türk dünyası olarak el ele, kol kola ve inşallah omuz omuza sağlayalım" dedi. - İSTANBUL

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Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Sarıgül, Kazakistan, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: 'Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir" - Son Dakika
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