Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ekonomik duruma ilişkin çekip paylaştığı videoda, anlattıklarından çok giydiği gömlek gündem oldu. Gömleğin kamerada 3 boyutlu gibi görünmesi hakkında çok sayıda yorum yapılırken Sarıgül, "Link isteyenler öyle bir gömlek yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu." dedi.

YORUM YAĞDI

Mustafa Sarıgül, son paylaşımında artan sebze ve et fiyatlarına değinerek 'Acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım.' dedi. Sarıgül'ün giydiği gömlek sosyal medyada gündem olurken konu hakkında birçok yorum yapıldı.

O yorumlardan bazıları şunlar:

"ÇEKİM HATASI OLDU"

Sarıgül daha sonra bir paylaşım daha yaparak çekim hatası olduğunu açıkladı. Sarıgül, "Gömleğin aslı budur. Link isteyenler öyle bir gömlek yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender Ah!" dedi.