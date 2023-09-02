Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde - Son Dakika

Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde

Son Güncelleme: 02.09.2023 10:03

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez giydiği gömlekle konuşuluyor. Ekonomi hakkında video çeken Sarıgül'ün 3 boyutlu gibi duran gömleği hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ekonomik duruma ilişkin çekip paylaştığı videoda, anlattıklarından çok giydiği gömlek gündem oldu. Gömleğin kamerada 3 boyutlu gibi görünmesi hakkında çok sayıda yorum yapılırken Sarıgül, "Link isteyenler öyle bir gömlek yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu." dedi.

YORUM YAĞDI

Mustafa Sarıgül, son paylaşımında artan sebze ve et fiyatlarına değinerek 'Acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım.' dedi. Sarıgül'ün giydiği gömlek sosyal medyada gündem olurken konu hakkında birçok yorum yapıldı.

O yorumlardan bazıları şunlar:

"ÇEKİM HATASI OLDU"

Sarıgül daha sonra bir paylaşım daha yaparak çekim hatası olduğunu açıkladı. Sarıgül, "Gömleğin aslı budur. Link isteyenler öyle bir gömlek yoktur. Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender Ah!" dedi.

Mustafa Sarıgül, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde - Son Dakika
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