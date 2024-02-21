Mustafa Savaş: Aydın\'ı cazibe merkezi haline getireceğiz

Politika

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, katıldığı televizyon programında Aydın'daki sorunları masaya yatırdı. Aydın'ı cazibe merkezi haline getireceklerini ifade eden Savaş, "Başka iller Aydın'a imrenecek" dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, katılmış olduğu bir televizyon programında Aydın'ın sorunlarını ele aldı. Ayrıca Aydın'a yapacağı projelere ilişkin de bilgi veren Savaş, kentin ekonomisini, tarımını, ihracatını, turizmini nasıl atağa geçireceklerini ve kentin sorunlarına kısa sürede nasıl çözüm bulacağını açıkladı.

Aydın'ın potansiyelini anlatan Savaş, " Ege'nin incisi olan Aydın, şuanda nostaljiye dönüşmüş vaziyette. Emsallerinden 20 yıl geride. Artık Aydın başka illere imrenen değil başka illerin imrendiği bir vilayet haline gelecek." dedi.

"Turizm pastasından daha fazla pay alacağız"

Turizmin Aydın'ın ekonomisini canlandıracağını ifade eden Savaş, "Aydın turizm anlamında bir Muğla ve Antalya gibi değil. Geçen yıl yabancı turist sayısı 2,5 milyon ve yerli turistle birlikte 4 milyon toplam ziyaretçi Aydın'a geldi. Gönül isterdi ki 8 milyon olsun. Ülkemizin turizm pastasından daha fazla pay almak istiyoruz." diye konuştu.

1 Nisan'dan sonra tüm paydaşlarla birlikte şehri yöneteceklerini ifade eden Savaş, "Ben yaptım oldu mantığı ile değil. İstişare edeceğiz. Esnafımızla oturacağız. Esnafla rekabet eden değil esnafın yanında olan ve tüm paydaşlarla birlikte bu şehri yöneteceğiz. Bize oy veren vermeyen herkese eşit hizmeti vereceğiz. Samimi bir şekilde gerçek belediyecilik yapacağız." diye konuştu.

Aydın'ın depreme hazırlayacağız

Aydın'ı 1 Nisan'dan itibaren depreme hazırlayacağının altını çizen Savaş, "Mevcut yapı stokunun tekrar gözden geçirilmesi ile ilgili ivedilikle yapacağımız işlerin başında Aydın'ı depreme hazırlamak olacak. Projelerimin içerisinde sosyal konut yapmak önceliğim. Kentimizin mevcut yapı stokunu dönüştürmek adına işlerimiz olacak." diyerek 1. derece deprem bölgesi olan Aydın'da depreme ilişkin çalışma yapacaklarını da kaydetti.

Yapacağı projeleri sıralayıp gerçek belediyecilik vurgusu yapan Savaş, "Büyükşehrin kendi öz gelirini arttırmak adına güneş enerjisi santralleri kuracağız. 1 Nisan'dan itibaren Aydın'a işimiz çok. Ama beş yıl sonra bambaşka bir Aydın vadediyorum." dedi. - AYDIN