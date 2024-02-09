Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun yapmadığı projeyi yeniden vadetti - Son Dakika
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Politika

Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun yapmadığı projeyi yeniden vadetti

Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu\'nun yapmadığı projeyi yeniden vadetti

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce vadettiği ancak yapmadığı projeyi yeniden vadettiğini ifade etti. Savaş, Çerçioğlu'nun 2014 yılında da söylediği projeyi hatırlatarak, seçim zamanı projeler açıklayıp unutan bir başkan olduğunu belirtti. Ayrıca Savaş, Çerçioğlu'nun 15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde yaşanan sorunları da eleştirerek, trafik sorunları, yolların çukurlarla dolu olması, su faturalarının artması, yapılaşma sorunları ve sokaklardaki başıboş hayvanlar gibi konuları dile getirdi.

09.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:40
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce vadettiği ancak yapmadığı projeyi yeniden vadettiğini ifade etti.

AK Parti Aydın İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, aynı zamanda CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da olan Özlem Çerçioğlu'nun Efeler ilçesindeki Dörtyol Kavşağı'na ilişkin açıkladığı projeyi 2014 yılında da söylediğini belirtti.

Savaş, "Seçim zamanı proje açıklayıp seçim bitince unutan, herkesi de kendisi gibi unuttu sanan mevcut başkan battı çıktı projesini zaten 2014 yılında seçim vaadi olarak açıklamıştı. Hayal ve algı siyasetinin tükendiğini, hemşehrilerimin yalana tahammülünün kalmadığını yeniden hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu'nun 15 yıldır belediye başkanı olduğunu anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Bu 15 yılda ne oldu? Trafik çilesi çekilmez, yollar çukurlardan geçilmez oldu. Su faturalarında bu şehir her yıl kendi rekorunu kırdı. Her yağmurda yollar göle dönüştü. Depreme hazırlanılması gerekirken fay hatları üstüne çok katlı binalar yapıldı. Arıtma tesisi yerine fosseptik çukurları açıldı. Sokaklarımız başıboş hayvanlarla doldu. Yatırımcı küstürüldü."

Kaynak: AA

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