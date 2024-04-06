Mustafakemalpaşa\'nın 47. Belediye Başkanı Şükrü Erdem göreve başladı

Mustafakemalpaşa'nın 47. Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak, devir-teslim töreninin ardından yeni görevine resmen başladı.
Adliye Sarayı'ndaki mazbata törenine, meclis üyeleri ve partililerinde katıldığı kalabalık bir heyetle gelen Belediye Başkanı Erdem, alkışlarla karşılandı. Vatandaşla selamlaşan Erdem, devir-teslim töreni öncesi mazbatasını alırken, yaptığı ilk açıklamada 2019 yerel seçimlerini hatırlatarak; "Adalet yerini buldu" dedi.
'Halkımızı kucaklayacağız'
Meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Şükrü Erdem, yaptığı ilk açıklamada, mazbatayı alarak seçimin tüm yorgunluğunu geride bıraktıklarını, halkın yüzde 50'ye yakın oy desteği ile kendisine büyük bir görev tevcih ettiğini kaydetti. "Halkımızı kucaklayacağız" diye konuşan Erdem; "Yükümüz artık daha ağır, bunun bilincindeyiz. Halkımıza layık olmak için var gücümle mücadele edeceğim. Bakanlık dönemimde yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Mustafakemalpaşa'mızın geleceği adına memleketimize uzun yıllar sonra bir milletvekili kazandırma gayreti içinde olacağım" dedi.
'Benim nezdimde bütün partiler kazandı'
"Halkımız hizmet bekliyor, isteklerine cevap vermemi, onları kucaklamamı bekliyor" ifadelerini kullanan Erdem; "Parti ayrımı gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Bu hareketi başlatırken de 'Gönül Birliği Hareketi' adı altında yola çıktık ve ilçemizde uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış oldu. Benim nezdimde bütün partiler kazandı. Dürüst, ahlaklı, çıkar peşinde koşmayan insanlara belediyemizin kapılarını sonuna kadar açık tutacağım. Herkes gönül rahatlığı içinde bana gelebilecekler" şeklinde konuştu.
'Adalet yerini buldu'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'le de 5 yıl önce omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Şükrü Erdem; "Bu da mücadelenin bir devamıydı. Geçen seçimlerde de kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bir gadre uğramıştık ama adalet yerini buldu, halkımız bize teveccüh gösterdi. Büyükşehir Başkanımız Mustafa Bozbey'e de çıktığı bu yolda başarılar dilerim. Omuz omuza güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum" dedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem daha sonra devir-teslim töreni için belediye binasına geçti. Belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Erdem, halefi Mehmet Kanar'dan görevi devraldı. - BURSA
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