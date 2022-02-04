Üye Girişi
Mutlu Aydemir'e TBMM 'de yeni görev - Son Dakika

Mutlu Aydemir'e TBMM 'de yeni görev

04.02.2022 10:23
Mutlu Aydemir'e TBMM 'de yeni görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Pakize Mutlu Aydemir'in Meclisteki görevlerine bir yenisi daha eklendi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Pakize Mutlu Aydemir'in Meclisteki görevlerine bir yenisi daha eklendi. Milletvekili Aydemir Mecliste yapılan oylama sonucunda Anayasa Komisyonu üyesi oldu.

AK Parti milletvekili Mutlu Aydemir ayrıca İnsan Hakları Komisyonu ve Genel Merkez İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevleri de bulunuyor.

Aydemir: "Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle çalışacağım"

Anayasa Komisyon üyeliğine seçilen Milletvekili Aydemir, "İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerimize yeni bir üyelik daha eklendi. AK Parti TBMM grubumuzun aday göstermesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu Anayasa Komisyonu üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Tüm gayretimizle bu büyük sorumluluğumuzun bilincinde olarak Anayasa Komisyonu'nda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Milletvekili, Balıkesir, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mutlu Aydemir'e TBMM 'de yeni görev - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:30:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mutlu Aydemir'e TBMM 'de yeni görev - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement