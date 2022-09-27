MYP heyetinden Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
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MYP heyetinden Anıtkabir ziyareti

27.09.2022 12:05
MYP heyetinden Anıtkabir ziyareti

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Serhad Özdamar, partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Serhad Özdamar, partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

MYP Genel Başkan Yardımcısı ve MYP Ankara İl Başkanı Serhad Özdamar, beraberindeki heyet ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun bulunulmasının ardından MYP'li Özdamar ve heyet buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

MYP'li Özdamar Anıtkabir özel defterini imzalayarak, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 21. Yüzyılda Fikri ve vicdanı hür nesiller olarak bilim ve akla dayalı, memleketimizin her köşesine hizmet etmek için yola çıktığım siyasi partimde Cumhuriyetimizin cennet vatanına sizin ilke ve inkılaplarınız doğrultusunda hizmet edeceğime söz veriyorum. Ne mutlu, Türküm diyene."


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Kaynak: DHA

Serhad Özdamar, Anıtkabir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MYP heyetinden Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

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