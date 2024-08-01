Nagazaki Belediye Başkanı İsrail Büyükelçisini Törene Davet Etmedi

Politika

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmediklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma uluslararası toplumdan tepki yağarken, Japonya'nın Nagazaki şehrinin yönetiminden kritik bir hamle geldi. Daha önce muhtemel protestolardan endişe duydukları için İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene davet etmemeyi planladıklarını duyuran Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, konuyla ilgili nihai kararlarını açıkladı. Haziran ayında İsrail'in Japonya Büyükelçiliği'ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiklerini hatırlatan Suzuki, buna rağmen İsrail'den törenle ilgili muhtemel riskleri azaltacak herhangi bir hamle görmediklerini söyledi. Bu nedenle Cohen'i geleneksel törene davet etmediklerini kaydeden Suzuki, bu zor kararın "politik" olmadığını ve "töreni sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme" isteğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

"Karar üzücü"

Karara İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'den tepki gecikmedi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararı "üzücü" olarak nitelendiren Cohen, Nagasaki yönetiminin "dünyaya yanlış bir mesaj verdiğini" ifade etti. İsrail'in Nagasaki'de gerçekleştirilen törene yıllardır katıldığını belirten Cohen, ülkesinin kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkını kullandığını savundu.

Davet yerine ateşkeş çağrısı yapan mektup gönderilmişti

Nagazaki Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayında atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Ağustos'taki geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmemeyi planladıklarını duyurmuştu. Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, İsrail'e yönelik muhtemel protestoların töreni sekteye uğratabileceğini belirterek, "Gazze'deki kritik insani durum ve uluslararası kamuoyunun tepkileri göz önüne alındığında, güvenli ve sorunsuz olması gereken tören sırasında beklenmedik olayların meydana gelme ihtimaline ilişkin endişelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı. Nagazaki Belediyesi'nin İsrail'in Japonya Büyükelçiliği'ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiğini kaydeden Suzuki, nihai kararı ise İsrail'in tutumuna göre vereceklerini belirtmişti.

Atom bombası kurbanları anılıyor

ABD'nin Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, her yıl 9 Ağustos'ta Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenen geleneksel törenle anılıyor. Törene yabancı ülke temsilcilerinin yanı sıra atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan sağ kurtulanlar katılıyor. Tören, atom bombasının patladığı an olan 11.02'de hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna sahne oluyor. - TOKYO