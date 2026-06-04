NASA Astronotları TÜBİTAK'tan Eğitim Aldı - Son Dakika
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NASA Astronotları TÜBİTAK'tan Eğitim Aldı

04.06.2026 11:24
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5 NASA astronotu, MİYOKA Projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY uzmanları tarafından eğitildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "MİYOKA Projesi" çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotunun doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitildiğini belirtti.

Kacır, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un Salda Gölü'ndeki astronomi ve uzay bilimleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi.

Salda Gölü'nün düşük ışık kirliliği değerleri ve atmosferik gözlem imkanları bakımından astronomi ve uzay bilimleri faaliyetleri için sunduğu potansiyelin yakından takip edildiğini bildiren Kacır, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezleri Programları kapsamında Burdur'da büyük ölçekli bir bilim merkezi kurulma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK ile Burdur İl Özel İdaresi arasında mart ayında imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Salda'da bilim merkezi kurulması projesi için 30 milyon lira tutarında bütçe desteği sağlanması planlanmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK UZAY 4-6 Haziran'da düzenlenecek Salda Bilim Günleri (Bilim Şenliği ve Çalıştay) programına etkin katılım sağlayacaktır. 'Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek' sloganıyla düzenlenen Salda Bilim Günleri'nde, Salda Gölü'nün jeolojik önemi, Mars ile benzerlikleri ve korunması konuları ele alınacak olup bu etkinlik, oluşturulacak yol haritaları açısından önem taşımaktadır."

Bakan Kacır, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülen Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde ifa edilen astronot görevi ve icra edilen bilimsel deneyler kapsamında NASA ile ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu bağlamda, NASA ve Axiom Space işbirliğiyle sürdürülen MİYOKA Projesi çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotu doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitilmiştir. Söz konusu proje kapsamında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve görev hazırlıkları uluslararası işbirliği mekanizmaları çerçevesinde yürütülmektedir." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika NASA Astronotları TÜBİTAK'tan Eğitim Aldı - Son Dakika

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