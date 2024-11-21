Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına Bakan Tunç'tan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına Bakan Tunç'tan ilk yorum

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AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" dedi.

21.11.2024 12:48  Güncelleme: 13:06
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Seçim güvenliği ile ilgili, Yüksek Seçim Kurulu'nu da eleştiren iki ayrı paylaşım yapan eski AKUT başkanı Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle tutuklandı.

"BU İFADELER ÇOK TEHLİKELİ"

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor" diyen Bakan Tunç, "Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var. Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var. Bu ifadeler çok tehlikeli. Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

"KİMLERİN OY KULLANDIĞINI İSİM İSİM GÖRÜYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik eleştiriye de yanıt veren Bakan Tunç, "Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bizler oy kullandığımız sandıkta kimlerin oy kullandığını isim isim görüyoruz. Yine sandık tutanaklarını YSK sitesinde hepimiz görüyoruz. Bunun suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" şeklinde konuştu.

Nasuh Mahruki\'nin tutuklanmasına Bakan Tunç\'tan ilk yorum

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Son Dakika Politika Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına Bakan Tunç'tan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çevre:
    Haketmis bunun savunulacak bir yani yok. Bu ifadeler haklı resmen kin ve öfkeye tahrik etmektir 20 31 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Hiç okumayın özet geçiyorum. Akepe karşıtı olduğu ve bizimle ilgili doğruları söylediği için onu pişman edicez. Böyle düşünen ve hareket etmek isteyen herkese de ibret olsun istiyoruz. Demiş 27 18 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar sayın adalet 23 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ve bu insan yuzlerce cani kurtarmak icin neler yapti .. sahitiz . 26 12 Yanıtla
  • McA !:
    Hükumet yargıyı silah gibi kullanmaya başladı izlenimi iyiden iyiye yayılıyor. Bu tehlikeli Bi durum Yargının bağımsızlığına gölge düşürür. 20 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Adalet nakanı kendi zaten itiraf etmiş.Kimin oy kullandığını isim isim görüyoruz diyor. 13 8 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    Adam doğruları yazmış derdiniz insanları susturmak günü geldiğinde sap döner keser döner hesap ilki döner 13 7 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    senden değil adalet bakanı cacık bile olmaz,. 7 5 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Hangi hukuka saygı gösterelim artık,size yapılanlarda saygı vatandaşlara olanlara böyle karar verildi dersin 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    adam resmen yalan bilgileri paylaşıp durmuş, ve dahada kötüsü bu paylaşımlarının yalan olduğunu bile bile bu eylemi yapmış, bunun muhalefet ile bilmem ne ile alakası yok. hak ettiği cezayı da alacaktır, çünkü bu yalan haberlere inanmak istiyen bir sürü art niyetli vatan haini kaynıyor Türkiye 0 0 Yanıtla
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