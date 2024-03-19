NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erivan'a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyareti kapsamında Gürcistan'ın ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geçti. Stoltenberg, Ermenistan temasları çerçevesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.
Stoltenberg, Kafkasya ziyareti kapsamında 17- 18 Mart'ta ilk olarak Azerbaycan'ı ardından Gürcistan'ı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. - ERİVAN
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Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı kapsamında Beşiktaşlı komşuları için Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. Başkan Rıza Akpolat, “18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği söyleşide beş yıllık görev süresini değerlendirdi ve çalışma azmini vurguladı.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Karacadağ bölgesinde koyunculuğun arttırılması için belediye olarak hibe desteği vereceklerini açıkladı. 100 adetten az olmamak kaydıyla her sürünün yüzde 50'sini belediye olarak kendilerinin karşılayacağını aktaran Bilden, beş yıl içerisinde buradaki koyun varlığını yüzde 200 civarında arttırmayı planladıklarını söyledi.
Kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Boydak hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İşlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Boydak, Fetullahçı terör örgütüyle ilişkili eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Buhara, birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulunarak, şehitlerin emanetleri olduğunu ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, teravih namazı sonrası Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ramazan ayında da vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 8'inci günü akşamı Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde vatandaş ve esnafla birlikte geçirdi.
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