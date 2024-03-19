NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erivan'a geldi - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erivan'a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyareti kapsamında Gürcistan'ın ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geçti. Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşecek.

19.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyareti kapsamında Gürcistan'ın ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geçti. Stoltenberg, Ermenistan temasları çerçevesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.

Stoltenberg, Kafkasya ziyareti kapsamında 17- 18 Mart'ta ilk olarak Azerbaycan'ı ardından Gürcistan'ı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erivan'a geldi - Son Dakika

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