NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mark Rutte'nin Genel Sekreterlik için güçlü bir aday olduğunu belirtti - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mark Rutte'nin Genel Sekreterlik için güçlü bir aday olduğunu belirtti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, müttefiklerin yeni NATO Genel Sekreteri konusunda bir karara çok yakın olduğunu ve Mark Rutte'nin güçlü bir aday olduğunu düşündüğünü belirtti. Stoltenberg, Rutte'nin tecrübesi ve dostluğu nedeniyle NATO için iyi bir seçim olacağını ifade etti.

18.06.2024 20:15
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni NATO Genel Sekreteri konusunda müttefiklerin bir karara varmaya çok yakın olduğunu belirterek, "Mark Rutte'nin çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, yeni NATO Genel Sekreteri konusunda müttefiklerin bir karara varmaya çok yakın olduğunu belirterek, "Bir sonraki Genel Sekreterin kim olacağı konusunda ittifak içinde bir sonuca çok yaklaştığımızın açık olduğunu düşünüyorum. Bence bu iyi bir haber. Mark Rutte'nin çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Başbakan olarak çok fazla tecrübesi var, yakın bir dostum ve meslektaşım ve bu nedenle ittifakın çok yakında halefime karar vereceğine ve bunun hepimiz için, NATO için iyi olacağına inanıyorum" dedi.

NATO'da Genel Sekreter seçimi oy birliği ile alınıyor bu nedenle herhangi bir adayın 32 müttefikin tamamının desteğine ihtiyacı var. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de aday olması nedeniyle Romanya Rutte'nin adaylığına karşı çıkıyor. Stoltenberg, yaklaşık on yıllık görev süresinin ardından ekim ayında Genel Sekreterliği bırakacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mark Rutte'nin Genel Sekreterlik için güçlü bir aday olduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mark Rutte'nin Genel Sekreterlik için güçlü bir aday olduğunu belirtti - Son Dakika
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