NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Temas Grubu 23. toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Temas Grubu 23. toplantısını gerçekleştirdi

ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde 23. toplantısını gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de toplantıya katıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların devam edeceğini ve Ukrayna'ya destek arttığını belirtti.

13.06.2024 14:23
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 23'üncü toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıya katıldı.

ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde toplandı. Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Güler, oturum öncesi İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ve diğer mevkidaşlarıyla kısa sohbet etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 23'üncü Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ukrayna'nın acil olarak hava savunma kapasitesini arttırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Austin, Ukrayna kuvvetlerinin yetenekleriyle dünyayı etkilemeye devam ettiğini söyledi. Rusya'nın Şubat 2022'de bu yana Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana en az 350 bin Rus askerin öldüğünü veya yaralandığını ifade eden Austin, dünya çapındaki ortaklarının Ukrayna'yı desteklediğini kaydetti. Ukrayna Temas Grubunun Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğini belirten Austin, Ukrayna'ya desteğin arttığını belirterek Arjantin'in Ukrayna Savunma Temas Grubuna katıldığını açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Temas Grubu 23. toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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