FORUM TAMAMLANDI
36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu, 'Sanayi Hazırlığında Topyekun Toplum Yaklaşımı', 'Yarının Muharebe Sahasına Hazır Bir İttifak', 'Savunma ve Güvenlikte Stratejik Yatırımlar', 'NATO'nun İHA Üstünlüğünün İnşası Ortaklıkların ve İş Birliğinin Genişletilmesi' başlıklı söyleşilerin ardından tamamlandı.
Son Dakika › Politika › NATO Savunma Sanayi Forumu Tamamlandı - Son Dakika
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