NATO, Ukrayna'ya 70 Milyar Euro Destek Taahhüt Etti

NATO devlet ve hükümet başkanları, Ankara Zirvesi'nin ardından yayımladıkları ortak bildiride ittifakın kolektif savunma taahhüdünü yineleyerek,

2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avroluk askeri destek sözü verdi. NATO'nun 50 milyar doların üzerinde yeni savunma alımı yapacağı belirtilen bildiride ayrıca Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdit oluşturmayı sürdürdüğü ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği vurgulandı.

NATO devlet ve hükümet başkanları tarafından yayımlanan Ankara Zirvesi Bildirisi'nde Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamındaki kolektif savunma taahhüdünün "sarsılmaz" olduğu belirtilerek, "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Birliğimiz, dayanışmamız ve ortak gücümüz; özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızın 1 milyar vatandaşının barış, güvenlik ve refahının temelini oluşturmaktadır" denildi.

"50 milyar dolardan fazla yeni savunma tedariki yapılacak"

Bildiride Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidi ile terörizme karşı müttefiklerin savunma yatırımlarını artırdığı belirtilerek, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın 2025 yılında temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar doların üzerinde artırdığı ifade edildi. Ankara Zirvesi kapsamında 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarikinin açıklandığı belirtilen bildiride, "Savunma sanayii üretim kapasitesini genişletmeyi ve inovasyonu hızlandırmak için sektörle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini kaldırmaya ve NATO ortaklıklarını savunma sanayi iş birliğini derinleştirmek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Yapay zeka modelleri ve ortak savaş bulutu geliştirilecek"

Bildiride Avrupa'nın daha güçlü bir NATO içerisinde daha fazla sorumluluk üstlendiği vurgulanarak, ittifakın caydırıcılık ve savunmasının nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetlerinin yanı sıra uzay ve siber yeteneklerle destekleneceği kaydedildi. Müttefiklerin hassas uzun menzilli taarruz, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknoloji ve istihbarat kabiliyetlerine yatırım yapacağı belirtilen bildiride, "Birlikte çalışabilir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini hayata geçiriyoruz" denildi.

Ukrayna'ya 2026 için 70 milyar avroluk destek taahhüdü

Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilen bildiride, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı. Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımlarının büyük bölümünü finanse ettiği belirtilen bildiride, "2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca 2027 yılında da en az aynı seviyede desteğin sürdürülmesine yönelik egemen taahhütlerimizi teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, bu kapsamda Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

"İran asla nükleer silaha sahip olmamalı"

Bildiride NATO'nun stratejik rekabet, hibrit tehditler ve küresel güvenlik risklerine karşı uyum sağlamayı sürdürdüğü belirtilerek, "Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineler ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine tam olarak saygı gösterme çağrısında bulunur" denildi.

Bildirinin sonunda Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür edilerek, "Türkiye'nin cömert misafirperverliği için teşekkür ediyor, bir sonraki zirvede yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA